В центре Улан-Удэ столкнулись легковушка и внедорожник

Оба автомобиля отбросило на бордюр
6 ноября около 18.40 часов в центре Улан-Удэ произошло ДТП. На перекрёстке улиц Банзарова и Коммунистическая столкнулись легковушка «Хонда Партнер» и внедорожник «Лексус».
По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель «Хонды».
От удара оба автомобиля откинуло на бордюр. Водители в результате столкновения не пострадали.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Ключевская в ДТП пострадала девушка, беременная на 9 месяце
.
Останки крупнорогатого скота валялись на свалке в Стеклозаводе
Посылку она отправила в колонию в Мордовию
Он ежемесячно будет выплачивать по две тысячи
Люди были отрезаны от выхода огнём
Злоумышленник пробрался в дом, когда хозяева спали
Он пытался скрыть свою вину и солгал, что автомобиль угнали
Женщина пришла на длительное свидание
Им он расплатился в такси
Вором оказался сожитель администраторы заведения
Запчасть злоумышленник сдал в пункт приёма металла
«Мамки» привлекали к занятиям проституцией даже несовершеннолетних девушек
Стали известны шокирующие подробности убийства ребёнка в Бурятии
Чёрную и красную икру пытались провезти из Владивостока в Москву
Кататься угонщику пришлось недолго – кончился бензин
Ущерб составил более 12 миллионов рублей