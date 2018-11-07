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В центре Улан-Удэ столкнулись легковушка и внедорожник

В центре Улан-Удэ столкнулись легковушка и внедорожник
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Оба автомобиля отбросило на бордюр

6 ноября около 18.40 часов в центре Улан-Удэ произошло ДТП. На перекрёстке улиц Банзарова и Коммунистическая столкнулись легковушка «Хонда Партнер» и внедорожник «Лексус».

По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель «Хонды».

От удара оба автомобиля откинуло на бордюр. Водители в результате столкновения не пострадали.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Ключевская в ДТП пострадала девушка, беременная на 9 месяце.
ДТП
 
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