Жительница Бурятии спрятала гашиш в кедровых орехах

Посылку она отправила в колонию в Мордовию
Жительница Бурятии отправила осуждённому к 18 годам отбывания наказания, посылку в Мордовию в исправительную колонию №4.
При досмотре посылке было обнаружено серое вещество, спрятанное в кедровых орехах.
Экспертиза установила, что веществом оказался гашиш весом 8,34 г. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСИН по республике Мордовия.
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Посылку она отправила в колонию в Мордовию
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