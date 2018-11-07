Жительница Бурятии спрятала гашиш в кедровых орехах

Жительница Бурятии отправила осуждённому к 18 годам отбывания наказания, посылку в Мордовию в исправительную колонию №4.При досмотре посылке было обнаружено серое вещество, спрятанное в кедровых орехах.

Экспертиза установила, что веществом оказался гашиш весом 8,34 г. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСИН по республике Мордовия.