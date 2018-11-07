В Улан-Удэ грабитель удирал от хозяев дома через окно

Злоумышленник пробрался в дом, когда хозяева спали



Ночью улан-удэнец перелез через ограду, и через незапертую входную дверь прошёл в дом. В это время хозяева дома спали, мужчина из трёх комнат украл ноутбук с сумкой, золотую цепь с золотой подвеской в виде креста, наушники, телефон, селфи-палку, кошелёк, в котором находились 20 тысяч рублей и банковскую карту.



Потом мужчина прошёл в другую комнату, но увидел, что хозяин дома проснулся. Он испугался и с украденным имуществом выскочил через окно спальни на улицу. Ущерб составил около 65 тысяч рублей.



Суд квалифицировал его действия по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Его признали виновным и приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

