Улан-удэнец украл деньги из гостиницы



По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний сожитель заявительницы. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело о краже. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Ведётся дознание, сообщает пресс-служба МВД по республике.



О краже 5 ноября в полицию сообщила 35-летняя улан-удэнка, работающая администратором. Как выяснилось, женщина вместе со своим знакомым выпивала в гостинице. Поскольку она отказалась дать мужчине денег, он самостоятельно забрал 1600 рублей из кассы и скрылся.