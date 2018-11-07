Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Ноября

06 Ноября

Популярное

Улан-удэнец украл деньги из гостиницы

Улан-удэнец украл деньги из гостиницы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вором оказался сожитель администраторы заведения

О краже 5 ноября в полицию сообщила 35-летняя улан-удэнка, работающая администратором. Как выяснилось, женщина вместе со своим знакомым выпивала в гостинице. Поскольку она отказалась дать мужчине денег, он самостоятельно забрал 1600 рублей из кассы и скрылся. 
 
По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний сожитель заявительницы. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело о краже. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Ведётся дознание, сообщает пресс-служба МВД по республике.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец украл деньги из гостиницы
Улан-удэнец украл деньги из гостиницы
Происшествия, 07.11.2018
Вором оказался сожитель администраторы заведения
В Улан-Удэ вор снял аккумулятор с машины
В Улан-Удэ вор снял аккумулятор с машины
Происшествия, 07.11.2018
Запчасть злоумышленник сдал в пункт приёма металла
«Драйв» и «Секс лайф»: В Улан-Удэ накрыли банду сутенёров
«Драйв» и «Секс лайф»: В Улан-Удэ накрыли банду сутенёров
Происшествия, 07.11.2018
«Мамки» привлекали к занятиям проституцией даже несовершеннолетних девушек
В Иркутской области конфисковали 140 кг морских деликатесов
В Иркутской области конфисковали 140 кг морских деликатесов
Происшествия, 07.11.2018
Чёрную и красную икру пытались провезти из Владивостока в Москву
Улан-удэнец подвозил незнакомца и лишился машины
Улан-удэнец подвозил незнакомца и лишился машины
Происшествия, 07.11.2018
Кататься угонщику пришлось недолго – кончился бензин
В Забайкалье осудили бывших бухгалтеров-мошенников
Происшествия, 07.11.2018
Ущерб составил более 12 миллионов рублей
Забайкалец отдал мошенникам с «Дрома» миллион рублей
Происшествия, 07.11.2018
Мужчина надеялся купить внедорожник
В Чите студента осудили за контрабанду анаболиков
В Чите студента осудили за контрабанду анаболиков
Происшествия, 07.11.2018
Стероиды он заказывал через интернет
Забайкальцев осудили за убийство собутыльника
Забайкальцев осудили за убийство собутыльника
Происшествия, 07.11.2018
Мужчины зарезали знакомого во время застолья
В центре Улан-Удэ орудовал грабитель
В центре Улан-Удэ орудовал грабитель
Происшествия, 07.11.2018
Он отобрал сумку у женщины
Иркутянин отобрал телефон у студента в баре
Происшествия, 07.11.2018
Злоумышленник силой забрал мобильник
В Забайкалье у спящего кассира украли деньги
В Забайкалье у спящего кассира украли деньги
Происшествия, 07.11.2018
Продавец уснула и забыла закрыть входную дверь и кассу
В Забайкалье осудили закладчиков наркотиков
Происшествия, 07.11.2018
Они отправятся в колонию строгого режима
Гражданину Азербайджана, зарезавшему старушку в Иркутске, дали 17 лет колонии
Гражданину Азербайджана, зарезавшему старушку в Иркутске, дали 17 лет колонии
Происшествия, 07.11.2018
Злоумышленник убил старушку, чтобы не потерять квартиру

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^