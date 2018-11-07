Улан-удэнец украл деньги из гостиницы

Вором оказался сожитель администраторы заведения
О краже 5 ноября в полицию сообщила 35-летняя улан-удэнка, работающая администратором. Как выяснилось, женщина вместе со своим знакомым выпивала в гостинице. Поскольку она отказалась дать мужчине денег, он самостоятельно забрал 1600 рублей из кассы и скрылся.
По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний сожитель заявительницы. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело о краже. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Ведётся дознание, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Вором оказался сожитель администраторы заведения
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