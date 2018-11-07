Кататься угонщику пришлось недолго – закончился бензин
Ночью 6 ноября в Октябрьском районе у 30-летнего улан-удэнца угнали дорогостоящий автомобиль. Иномарку угнал незнакомец, которого мужчина подвозил домой.
Угон произошёл, когда водителю необходимо было зайти к себе домой, а пассажир остался в машине. Воспользовавшись ключом, оставленным в замке зажигания, парень завёл авто и скрылся. Однако кататься пришлось недолго - после непродолжительной поездки автомобиль заглох, закончился бензин.
Об угоне мужчина сообщил сотрудникам ДПС, патрулирующим улицы. В одном из дворов был замечен угнанный автомобиль. Подозреваемого задержали, выяснилось, что 19-летний парень, проживает неподалёку от места происшествия.
В 2015 году злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», сообщает пресс-служба МВД по республике.
Улан-удэнец подвозил незнакомца и лишился машины
Происшествия, Фото:
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