Улан-удэнец подвозил незнакомца и лишился машины

Кататься угонщику пришлось недолго – закончился бензин



Ночью 6 ноября в Октябрьском районе у 30-летнего улан-удэнца угнали дорогостоящий автомобиль. Иномарку угнал незнакомец, которого мужчина подвозил домой.



Угон произошёл, когда водителю необходимо было зайти к себе домой, а пассажир остался в машине. Воспользовавшись ключом, оставленным в замке зажигания, парень завёл авто и скрылся. Однако кататься пришлось недолго - после непродолжительной поездки автомобиль заглох, закончился бензин.



Об угоне мужчина сообщил сотрудникам ДПС, патрулирующим улицы. В одном из дворов был замечен угнанный автомобиль. Подозреваемого задержали, выяснилось, что 19-летний парень, проживает неподалёку от места происшествия.



В 2015 году злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», сообщает пресс-служба МВД по республике.

