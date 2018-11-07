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В Иркутске на пожаре в аварийном доме погибла женщина

В Иркутске на пожаре в аварийном доме погибла женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Личность погибшей устанавливается

Пожар в Иркутске на улице Франк-Каменецкого произошёл сегодня около 3 часов ночи. Очевидцы сообщили, что горит второй этаж деревянного дома. На место выехали силы Иркутского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру сложности. На момент прибытия первого подразделения огнём был охвачен второй этаж и кровля бревенчатого дома, 10 жильцов самостоятельно покинули квартиры.

Огнеборцы с трудом смогли проникнуть в здание. Первый этаж практически до потолка был завален вещами и мусором. На верхнем этаже горящего дома обнаружили тело погибшей женщины. Её личность и социальное положение устанавливаются.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на близлежащие дома. Огонь уничтожил 300 квадратных метров в доме.



- В отношении собственника возбуждено административное расследование. Несколько лет назад в этом доме уже был пожар, он был признан аварийным и нахождение в нём представляло реальную угрозу для людей, однако в нём все еще проживали 11 человек, - сообщил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

На месте продолжают работать специалисты МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит установить точную причину пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



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