В Чите студента осудили за контрабанду анаболиков

Стероиды он заказывал через интернет
В Чите студент одного из техникумов осуждён за контрабанду сильнодействующих веществ.
В апреле этого года парень решил добиться роста мышечной массы и спортивных показателей с помощью незаконных и опасных сильнодействующих препаратов. Он заказал за границей через интернет и получил по почте анаболические стероиды: «Данабол», «Анаполон» и «Кломид». При этом молодой человек знал о запрете их свободного оборота на территории России, но всё равно осуществил их незаконный ввоз в страну.
За совершение преступления суд назначил парню наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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