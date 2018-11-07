В Чите студента осудили за контрабанду анаболиков



В Чите студент одного из техникумов осуждён за контрабанду сильнодействующих веществ.



В апреле этого года парень решил добиться роста мышечной массы и спортивных показателей с помощью незаконных и опасных сильнодействующих препаратов. Он заказал за границей через интернет и получил по почте анаболические стероиды: «Данабол», «Анаполон» и «Кломид». При этом молодой человек знал о запрете их свободного оборота на территории России, но всё равно осуществил их незаконный ввоз в страну.



За совершение преступления суд назначил парню наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

