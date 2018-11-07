Забайкальцев осудили за убийство собутыльника



В посёлке Жирекен, Забайкальского края в ночь с 19 на 20 сентября прошлого года двое мужчин убили собутыльника во время застолья. Как оказалось, они выпивали в квартире погибшего. Спустя время между ними завязалась ссора. В гневе один из мужчин нанёс потерпевшему не менее 14 ударов ножом в грудь, в это время второй помогал удерживать мужчину, лишая возможности защищаться. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.



Кроме того, один из них в начале сентября прошлого года, на свалке бытовых отходов «Чернышевское», собрал верхушечные части дикорастущей конопли и хранил их у себя до момента изъятия, сообщает прокуратура Забайкальского края.



Приговором Забайкальского краевого суда одному из мужчин назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, второму дали 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.

