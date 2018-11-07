Азербайджанцу, зарезавшему старушку в Иркутске, дали 17 лет колонии



В Иркутске ещё в сентябре 2016 года 40-летний азербайджанец убил 89-летнюю пенсионерку. Он проживал в квартире у женщины и оказывал ей помощь в быту. Позже пенсионерка переписала 1/2 доли своей квартиры на сожительницу подсудимого. Он, опасаясь оспаривания сделки, спланировал и подготовил преступление.



Мужчина предложил выпить, приживающему там же квартиранту спиртное, заранее подсыпав ему в стакан снотворное. Убедившись, что мужчина уснул, он вооружился ножом, прошёл в комнату к спящей пенсионерке и нанёс ей множественные удары, от которых она скончалась на месте. На кухне он оставил окровавленный нож, скрылся, позвонил в полицию и сообщил, что его квартирант зарезал пенсионерку.



Гражданин Азербайджана признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье «Убийство». Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

