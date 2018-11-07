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У забайкальца нашли 30 тонн контрафактного алкоголя

У забайкальца нашли 30 тонн контрафактного алкоголя
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Крепкий алкоголь с поддельными акцизами мужчина поставлял в магазины

В Забайкалье сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность читинца, который продавал контрафактный алкоголь на территории города и районов края.

У 52-летнего местного жителя нашли алкогольную продукцию, которую он хранил в поллитровых бутылках, оклеенных этикетками известных марок различных производителей водки, коньяка, виски с поддельными федеральными специальными марками.


Во время обыска на складе у мужчины полицейские обнаружили около 30 тонн крепкого алкоголя, а также пятилитровые канистры со спиртом. Их общий объём 650 литров. 

Установлено, что подозреваемый поставлял продукцию в магазины Читы и реализовывал предпринимателям из районов края, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по фактам хранения и сбыта алкоголя с поддельными акцизными марками. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом от 700 тысяч до одного миллиона рублей.
контрафактная продукция
 
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