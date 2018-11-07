У забайкальца нашли 30 тонн контрафактного алкоголя



В Забайкалье сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность читинца, который продавал контрафактный алкоголь на территории города и районов края.



У 52-летнего местного жителя нашли алкогольную продукцию, которую он хранил в поллитровых бутылках, оклеенных этикетками известных марок различных производителей водки, коньяка, виски с поддельными федеральными специальными марками.







Во время обыска на складе у мужчины полицейские обнаружили около 30 тонн крепкого алкоголя, а также пятилитровые канистры со спиртом. Их общий объём 650 литров.



Установлено, что подозреваемый поставлял продукцию в магазины Читы и реализовывал предпринимателям из районов края, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по фактам хранения и сбыта алкоголя с поддельными акцизными марками. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом от 700 тысяч до одного миллиона рублей.

