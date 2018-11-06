В Иркутске стеклянная витрина упала на девушку

В результате инцидента девушка получила травму головы



В сентябре 2016 года девушка пришла на тренировку в спортклуб «Виктория». Когда она была возле стойки администратора клуба, на неё упала дверца стеклянной витрины, девушка получила травму головы.



Лечение проходила стационарно, затем амбулаторно. Травма спровоцировала обострение ранее полученной травмы головы.



Пострадавшая обратилась в суд с иском к ООО «Виктория» о возврате стоимости неиспользованных тренировок, компенсации морального вреда и затрат на медицинское обследование, а также приобретение лекарств.



Исковые требования гражданки были удовлетворены частично, взыскана компенсация морального вреда в 50 тысяч рублей, расходы на приобретение лекарственных средств 1743 рублей, стоимости неиспользованных тренировок 4895 рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя 28 тысяч 319 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

