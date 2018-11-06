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В Бурятии налётчики с пистолетом напали на киоск. Видео

В Бурятии налётчики с пистолетом напали на киоск. Видео
Происшествия, 
Они забрали деньги, технику и часы

Днём 1 ноября в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии в киоск скупки бытовой техники ворвались двое неизвестных. Они угрожали продавцу газовым пистолетом и вынудили её открыть сейф, откуда и похитили выручку – около 11,5 тысяч рублей. Также они забрали 12 сотовых телефонов, наручные часы и ноутбук, после чего скрылись. Ущерб составил более 24 тысяч рублей.

По «горячим следам» оперативникам удалось задержать одного из подозреваемых, им оказался 26-летний улан-удэнец, а на следующий день и его 22-летнего сообщника. У молодых людей изъяли часть похищенного имущества, а также газовый пистолет.

- Мы забежали в магазин. Наставили пистолет на продавца и заставили отдать деньги, телефоны, часы и ноутбук. Вину свою признаём, раскаиваемся в содеянном, - заявил на допросе один из задержанных.



Известно, что ранее они неоднократно судимы за преступления имущественного характера, в том числе, тяжкие. Кроме того, молодые люди отбывали наказание в одной исправительной колонии, откуда освободились в прошлом году.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые заключены под стражу и проверяются на причастность к аналогичным преступлениям. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
разбой
 
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