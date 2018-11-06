В Бурятии у водителя нашли 6,5 кг наркотиков



В Селенгинском районе днём 4 ноября сотрудники ДПС в пяти километрах от улуса Цайдам остановили машину, пассажир которой не был пристёгнут ремнём безопасности. В багажнике и рюкзаке 32-летнего водителя полицейские нашли 6,5 килограммов марихуаны.



По словам мужчины, наркотики он собрал неподалёку от села Селендума. Его машина сломалась, и он вызвал на помощь ничего не подозревающего приятеля.



Отметим, что от освидетельствования подозреваемый отказался, в отношении него составлен административный протокол. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.



Возбуждено уголовное дело. Кроме того, пассажир и водитель привлечены к административной ответственности за нарушение правил пользования ремней безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

