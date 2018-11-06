В Бурятии в котельной кафе умер мужчина (видео 18+)

- При осмотре следователи выяснили, что в котельной была установлена камера видеонаблюдения. Запись с регистратора была изъята и осмотрена. На ней запечатлено, что мужчина находился в подвале один. Некоторое время он неподвижно сидел на диване, затем встал и принялся изготавливать самодельную папиросу, насыпав в лист табак и скрутив его. Затем мужчина на диване выкурил папиросу, после чего поднялся, сделал несколько нетвёрдых шагов, покачнулся и упал в яму, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.









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видео - Следственное управление









Утром 4 ноября в городе Гусиноозёрск в подвальном помещении-котельной местного кафе было обнаружено тело 58-летнего мужчины. Гусиноозёрским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Бурятии по данному факту проводится доследственная проверка.По предварительным данным, покойный мужчина работал в кафе кочегаром. 4 ноября ночью, после закрытия заведения, он спустился в котельную, однако долгое время не возвращался. Одна из работниц кафе, дежурившая ночью, пошла вслед за ним и обнаружила мужчину мёртвым на дне бетонной ямы, предназначенной для топлива.Не исключено, что в состав курительной смеси могли входить помимо табака наркотические или другие психоактивные веществаСледователи устанавливают все причины произошедшего. Для определения точной причины смерти работника назначено судебно-медицинское исследование. Также в ходе химических исследований будет определён состав курительной смеси, которой была начинена папироса покойного, и наличие либо отсутствие в организме мужчины наркотиков, уточнили в СУ СКР по Бурятии.