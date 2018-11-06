16 «чёрных лесорубов» осудят в Иркутской области



К преступлению мужчина привлёк местных жителей – профессионалов в сфере лесозаготовки. Он снабдил их необходимой техникой и средствами связи, организовав сбыт древесины.



В результате преступных действий они заготовили свыше 650 кубических метров древесины, причинив ущерб государственному лесному фонду в размере свыше 6 миллионов рублей.



В настоящее время уголовное дело направлено в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Иркутской области.



В Иркутской области осудят 16 участников ОПГ. Они обвиняются в незаконной рубке лесных насаждений. Ещё в октябре прошлого года 36-летний предприниматель, проживающий в Боханском районе, создал организованную преступную группу для незаконной заготовки древесины на территории Иркутского района.