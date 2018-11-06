В Бурятии бывший боксёр до смерти избил женщину

Он набросился на неё из-за пощёчины



30-летний житель Улан-Удэ задержан по подозрению в убийстве 36-летней жительницы Гусиноозёрска. Женщина была доставлена в больницу 5 ноября с многочисленными травмами головы, живота и повреждениями органов брюшной полости. Во время операции она скончалась. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшей», сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



В доме умершей женщины был задержан 30-летний улан-удэнец, который, будучи пьяным, спокойно спал. На допросе мужчина признал свою вину и дал подробные показания.



По данным следствия, обвиняемый мужчина, совершив кражу в Улан-Удэ, скрывался от следствия в Гусиноозёрске. Он поселился в доме у знакомой местной жительницы. 4 ноября он распивал спиртное с приятелями, после чего вечером вернулся домой к приютившей его женщине. Хозяйка в это время готовила ужин. Пьяный мужчина вызвался ей помочь, но, в итоге лишь мешал, запачкал плиту, чем заслужил упреки и получил пощёчину.



Будучи пьяным, мужчина начал избить женщину. В прошлом он занимался в секции бокса. Бывший спортсмен наносил удары кулаками по голове и животу.



Женщина несколько раз падала. Но когда она поднималась, мужчина продолжал расправу.



Через несколько минут он успокоился, улёгся на кровать и уснул. Избитая женщина дошла до соседки, от которой вызвала скорую медицинскую помощь и вскоре была доставлена в местную больницу. Но несмотря на усилия врачей, потерпевшая вскоре скончалась.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.



