В Иркутской области осудили шутника за сообщение о бомбе



Приговором суда в июле этого года он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение» и ему назначили уголовное наказание.



В результате незаконных действий мужчины государственное учреждение ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской области» понесло материальные затраты в связи с выездом по ложному сообщению о готовящемся взрыве.

В связи с этим прокуратурой в суд было направлено исковое заявление о взыскании с шутника понесённых затрат. Решением мирового суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В результате незаконных действий мужчины государственное учреждение ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской области» понесло материальные затраты в связи с выездом по ложному сообщению о готовящемся взрыве.

В ноябре прошлого года в одном из сёл Тулунского района мужчина сообщил в службу спасения о том, что в местном магазине якобы заложена бомба.