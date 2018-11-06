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В Иркутской области осудили шутника за сообщение о бомбе

Происшествия, 
С мужчины взыщут нанесённый ущерб

В ноябре прошлого года в одном из сёл Тулунского района мужчина сообщил в службу спасения о том, что в местном магазине якобы заложена бомба.

Приговором суда в июле этого года он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение» и ему назначили уголовное наказание.

В результате незаконных действий мужчины государственное учреждение ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской области» понесло материальные затраты в связи с выездом по ложному сообщению о готовящемся взрыве.

В связи с этим прокуратурой в суд было направлено исковое заявление о взыскании с шутника понесённых затрат. Решением мирового суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
 
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