В Ангарске утонул 9-летний мальчик, провалившись под лёд



- На берег удалось выбраться только старшему. Его с диагнозом общее переохлаждение доставили в ангарскую городскую больницу. В ходе поисковых работ пропавший ребёнок обнаружен не был. Поиски продолжаются, - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам Ангарского инспекторского участка Владимир Агафонов.



В связи с образованием ледового покрова на водных объектах Ангарского городского округа, в том числе на реке Китой и искусственных карьерах, за несколько дней до происшествия были выставлены аншлаги, информирующие о запрете выхода на лёд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



В Ангарске 5 ноября на реке Китой утонул ребёнок. Два девятилетних мальчика и их 18-летний товарищ прогуливались по берегу реки. В районе Старого Китойского моста они вышли на лёд. Компании удалось пройти не более 50 метров, после чего осенний лёд проломился. В воде оказался 18-летний парень и один из мальчиков. Третий побежал за помощью.