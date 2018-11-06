В Бурятии два подростка пытались ограбить магазин

Их спугнула сигнализация



Накануне ночью наряд вневедомственной охраны задержал двух подростков, пытавшихся ограбить магазин в Закаменске. Их отпугнула сработавшая свето-звуковая сигнализация, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



Прибывшая на место спустя три минуты группа задержания опросила прохожих и граждан, живущих поблизости от магазина. Один из соседей узнал подростков и сообщил об этом сотрудникам.



Правонарушители, 2004 и 2005 годов рождения, были задержаны у себя дома и доставлены в территориальное подразделение внутренних дел. В настоящее время по данному факту проводится предварительная проверка.



