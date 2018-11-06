Читинцы обчистили спящего бармена



Работник бара пояснил, что других посетителей в заведении не было. Проснувшись от шума, он увидел, как молодые люди убегают. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.



Трёх злоумышленников 1998 года рождения удалось установить, ими оказались читинцы, ранее неоднократно попадавшие в поле зрения правоохранительных органов. Свою вину они признали.



Один из подозреваемых помещён в изолятор временного содержания, в отношении двух других избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенные деньги они потратили на собственные нужды, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В середине октября в одном из баров Читы, около 5 часов утра злоумышленники украли из кассы 27 тысяч и скрылись с места происшествия. Парни воспользовались тем, что бармен задремал. Сообщение в полицию поступило через один час.