Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Ноября

05 Ноября

Популярное

В центре Улан-Удэ поймали парня с наркотиками

В центре Улан-Удэ поймали парня с наркотиками
Происшествия,  Фото:из архива
У него изъяты гашиш и каннабисное масло

Вечером 3 ноября на улице Корабельная в Улан-Удэ полицейские задержали 25-летнего молодого человека. У него были изъяты гашиш и маслом каннабиса, около 8,5 и 1,5 граммов соответственно.

Мужчина нигде не работает, ранее неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Тройное ДТП произошло в Улан-Удэ
Тройное ДТП произошло в Улан-Удэ
Происшествия, 06.11.2018
Водитель «Хонды» вылетел на полосу встречного движения
В центре Улан-Удэ поймали парня с наркотиками
В центре Улан-Удэ поймали парня с наркотиками
Происшествия, 06.11.2018
У него изъяты гашиш и каннабисное масло
В Бурятии поймали очередного «чёрного лесоруба»
В Бурятии поймали очередного «чёрного лесоруба»
Происшествия, 05.11.2018
Им оказался 28-летний житель Баргузинского района
19-летний улан-удэнец задержан за кражу из гаража
19-летний улан-удэнец задержан за кражу из гаража
Происшествия, 05.11.2018
Преступление было совершено летом
В Улан-Удэ произошло ДТП из-за гололёда
В Улан-Удэ произошло ДТП из-за гололёда
Происшествия, 05.11.2018
Автомобиль занесло на скользкой дороге
В Иркутске продлили арест водителю, сбившему 9 полицейских
В Иркутске продлили арест водителю, сбившему 9 полицейских
Происшествия, 05.11.2018
Он останется под стражей минимум до нового года
В Улан-Удэ сгорела котельная частного дома
В Улан-Удэ сгорела котельная частного дома
Происшествия, 05.11.2018
Пожар произошёл в обеденное время
В Иркутской области водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Иркутской области водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Происшествия, 04.11.2018
Пострадавшему пешеходу потребовалась помощь медиков 
В Бурятии пьяный сосед украл мотоцикл
В Бурятии пьяный сосед украл мотоцикл
Происшествия, 04.11.2018
Транспорт он собирался продать и купить спиртное

Продавая холодильник, братчанка лишилась 30 тысяч
Продавая холодильник, братчанка лишилась 30 тысяч
Происшествия, 04.11.2018
Женщина разместила объявление о продаже на интернете 
В Бурятии осудят братьев за убийство таксиста
В Бурятии осудят братьев за убийство таксиста
Происшествия, 04.11.2018
Им грозит пожизненное лишение свободы 
В Бурятии в ДТП пострадали подростки
В Бурятии в ДТП пострадали подростки
Происшествия, 04.11.2018
Полицейские устанавливают причины аварий 
Улан-удэнец в пьяной ссоре едва не убил приятеля
Улан-удэнец в пьяной ссоре едва не убил приятеля
Происшествия, 04.11.2018
Инцидент произошёл из-за нецензурных оскорблений 

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^