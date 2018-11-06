В центре Улан-Удэ поймали парня с наркотиками

Происшествия, Фото: из архива

У него изъяты гашиш и каннабисное масло



Вечером 3 ноября на улице Корабельная в Улан-Удэ полицейские задержали 25-летнего молодого человека. У него были изъяты гашиш и маслом каннабиса, около 8,5 и 1,5 граммов соответственно.



Мужчина нигде не работает, ранее неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



