В центре Улан-Удэ поймали парня с наркотиками

У него изъяты гашиш и каннабисное масло
Вечером 3 ноября на улице Корабельная в Улан-Удэ полицейские задержали 25-летнего молодого человека. У него были изъяты гашиш и маслом каннабиса, около 8,5 и 1,5 граммов соответственно.
Мужчина нигде не работает, ранее неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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