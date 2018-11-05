В Бурятии поймали очередного «чёрного лесоруба»

Происшествия, Фото: из архива

Им оказался 28-летний житель Баргузинского района



В Баргузинском районе сотрудники полиции в 40 км от п. Усть-Баргузин задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений.



Мужчина, не имея разрешения, вырубил сосны объёмом более 5 кубометров. Ущерб от его действий составил около 82 тысяч рублей.



Подозреваемый нигде не работает, ранее не судим.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



