Он останется под стражей минимум до нового года
Свердловский районный суд Иркутск продлил срок содержания под стражей водителю, который в июле сбил сразу девять полицейских. Арест ему продлён до 30 декабря 2018 года, сообщили в суде.
Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло в ночь на 29 июля на Иркутном мосту. Пьяный водитель не останавливался в ответ на требования сотрудников ГИБДД, в ходе погони создавал аварийные ситуации. Полицейским пришлось стрелять по колёсам. Когда машину заблокировали на мосту, водитель наехал на группу сотрудников полиции – пострадали сразу 9 человек. Повреждены оказались 6 машин, в том числе 4 служебные.
В Иркутске продлили арест водителю, сбившему 9 полицейских
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