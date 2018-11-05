В Улан-Удэ сгорела котельная частного дома

Пожар произошёл в обеденное время

Дерево упало на провода

Транспорт он собирался продать и купить спиртное

Женщина разместила объявление о продаже на интернете

На борту находились 45 человек

Им грозит пожизненное лишение свободы

Его поймали за сбором наркотического вещества в поле