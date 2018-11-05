Пожар произошёл в обеденное время
В воскресенье, 4 ноября, в Улан-Удэ произошёл пожар в частном доме в проезде Комсомольский. Звонок поступил в 11.27 часов, возгорание ликвидировали в 11.50.
Горела пристроенная к 2-этажному газобетонному дому газобетонная котельная размером 3 на 4 метра. Когда пожарные прибыли на место, из котельной шёл дым.
В результате огонь повредил котельную изнутри на площади 12 кв.метров. Причиной возгорания названа неправильная эксплуатация электрооборудования, виновное лицо и ущерб устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зафиксирован всплеск гибели людей на пожарах, последние две смерти произошли в субботу, 3 ноября.
В Улан-Удэ сгорела котельная частного дома
Происшествия, Фото:
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