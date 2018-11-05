В Улан-Удэ «чёрные лесорубы» оставили без света Верхнюю Берёзовку

Происшествия, Фото: из архива

Дерево упало на провода



В воскресенье, 4 ноября, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение света на Верхней Берёзовке.



Неизвестные лица незаконно рубили здесь лес. Ствол одного из деревьев упал на воздушную линию электропередачи между опорами №68 и №69.



Под отключение электроэнергии попали потребители ДНТ «Учитель», ДНТ «Березовка», микрорайона Ленина, ГКЦ, ПСЧ-56.



- Потребителей запитывали поэтапно: В 15:55 – запитали ГКЦ; в 16:45 – ДНТ «Березовка»; в 17:24 - ДНТ «Учитель», мкр.Ленина, ПСЧ-56, - сообщается в оперативной сводке по городу.



Время устранения аварии составило почти 2,5 часа.



«Чёрных лесорубов» пока не нашли.

