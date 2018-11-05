Дерево упало на провода
В воскресенье, 4 ноября, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение света на Верхней Берёзовке.
Неизвестные лица незаконно рубили здесь лес. Ствол одного из деревьев упал на воздушную линию электропередачи между опорами №68 и №69.
Под отключение электроэнергии попали потребители ДНТ «Учитель», ДНТ «Березовка», микрорайона Ленина, ГКЦ, ПСЧ-56.
- Потребителей запитывали поэтапно: В 15:55 – запитали ГКЦ; в 16:45 – ДНТ «Березовка»; в 17:24 - ДНТ «Учитель», мкр.Ленина, ПСЧ-56, - сообщается в оперативной сводке по городу.
Время устранения аварии составило почти 2,5 часа.
«Чёрных лесорубов» пока не нашли.
В Улан-Удэ «чёрные лесорубы» оставили без света Верхнюю Берёзовку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 05.11.2018
Пожар произошёл в обеденное время
Происшествия, 05.11.2018
Дерево упало на провода
Пострадавшему пешеходу потребовалась помощь медиков
Транспорт он собирался продать и купить спиртное
Женщина разместила объявление о продаже на интернете
На борту находились 45 человек
Им грозит пожизненное лишение свободы
Полицейские устанавливают причины аварий
Инцидент произошёл из-за нецензурных оскорблений
Его поймали за сбором наркотического вещества в поле
Возгорание случилось ночью
Маршрутка ехала из Иркутска в Улан-Удэ
Злоумышленник срубил 15 сосен
Пожар произошёл в Кабанском районе
Жильцы дома эвакуировались, а спящим мужчине и женщине не удалось спастись