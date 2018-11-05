Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Ноября

04 Ноября

Популярное

В Улан-Удэ «чёрные лесорубы» оставили без света Верхнюю Берёзовку

В Улан-Удэ «чёрные лесорубы» оставили без света Верхнюю Берёзовку
Происшествия,  Фото:из архива
Дерево упало на провода

В воскресенье, 4 ноября, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение света на Верхней Берёзовке.

Неизвестные лица незаконно рубили здесь лес. Ствол одного из деревьев упал на воздушную линию электропередачи между опорами №68 и №69.

Под отключение электроэнергии попали потребители ДНТ «Учитель», ДНТ «Березовка», микрорайона Ленина, ГКЦ, ПСЧ-56.

- Потребителей запитывали поэтапно: В 15:55 – запитали ГКЦ; в 16:45 – ДНТ «Березовка»; в 17:24 - ДНТ «Учитель», мкр.Ленина, ПСЧ-56, - сообщается в оперативной сводке по городу.

Время устранения аварии составило почти 2,5 часа.

«Чёрных лесорубов» пока не нашли. 
отключение света черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сгорела котельная частного дома
В Улан-Удэ сгорела котельная частного дома
Происшествия, 05.11.2018
Пожар произошёл в обеденное время
В Иркутской области водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Иркутской области водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Происшествия, 04.11.2018
Пострадавшему пешеходу потребовалась помощь медиков 
В Бурятии пьяный сосед украл мотоцикл
В Бурятии пьяный сосед украл мотоцикл
Происшествия, 04.11.2018
Транспорт он собирался продать и купить спиртное

Продавая холодильник, братчанка лишилась 30 тысяч
Продавая холодильник, братчанка лишилась 30 тысяч
Происшествия, 04.11.2018
Женщина разместила объявление о продаже на интернете 
В Бурятии осудят братьев за убийство таксиста
В Бурятии осудят братьев за убийство таксиста
Происшествия, 04.11.2018
Им грозит пожизненное лишение свободы 
В Бурятии в ДТП пострадали подростки
В Бурятии в ДТП пострадали подростки
Происшествия, 04.11.2018
Полицейские устанавливают причины аварий 
Улан-удэнец в пьяной ссоре едва не убил приятеля
Улан-удэнец в пьяной ссоре едва не убил приятеля
Происшествия, 04.11.2018
Инцидент произошёл из-за нецензурных оскорблений 
У наркомана в Бурятии нашли мешок «травки»
У наркомана в Бурятии нашли мешок «травки»
Происшествия, 04.11.2018
Его поймали за сбором наркотического вещества в поле 
В Улан-Удэ из-за сигареты случился пожар
В Улан-Удэ из-за сигареты случился пожар
Происшествия, 04.11.2018
Возгорание случилось ночью 
На трассе в Бурятии в ДТП пострадали пассажиры автобуса
На трассе в Бурятии в ДТП пострадали пассажиры автобуса
Происшествия, 04.11.2018
Маршрутка ехала из Иркутска в Улан-Удэ 
В Бурятии сгорели две машины
В Бурятии сгорели две машины
Происшествия, 03.11.2018
Пожар произошёл в Кабанском районе
В Бурятии ещё два человека погибли на пожаре
В Бурятии ещё два человека погибли на пожаре
Происшествия, 03.11.2018
Жильцы дома эвакуировались, а спящим мужчине и женщине не удалось спастись

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^