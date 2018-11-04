В Иркутской области водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Сотрудники госавтоинспекции Иркутской области в кратчайшие сроки установили и задержали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП.
3 ноября около 11.00 часов на улице Трактовая посёлка Хомутово Иркутского района водитель на автомобиле «УАЗ» без госномеров сбил 29-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть по «зебре». Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, а водитель покинул место дорожно-транспортного происшествия.
В ходе розысков полицейские обнаружили в селе Урик транспортное средство, подходящее под описание. Вскоре сотрудники полиции установили и задержали 31-летнего жителя Хомутово, который признался в совершении аварии. Известно, что в этом году он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
- В отношении водителя составлены административные протоколы за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием, отсутствие страхового полиса и ряд иных правонарушений, - сообщают в пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Нарушитель помещён в спецприёмник, а его автомобиль – на специализированную стоянку. За оставление места ДТП ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет.
По факту ДТП проводится административное расследование. Решение о наказании вынесет суд.