В Иркутской области водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В ходе розысков полицейские обнаружили в селе Урик транспортное средство, подходящее под описание. Вскоре сотрудники полиции установили и задержали 31-летнего жителя Хомутово, который признался в совершении аварии. Известно, что в этом году он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.- В отношении водителя составлены административные протоколы за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием, отсутствие страхового полиса и ряд иных правонарушений, - сообщают в пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Нарушитель помещён в спецприёмник, а его автомобиль – на специализированную стоянку. За оставление места ДТП ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет.По факту ДТП проводится административное расследование. Решение о наказании вынесет суд.