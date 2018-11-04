В Бурятии осудят братьев за убийство таксиста



На окраине посёлка возле переезда по заранее составленному плану один из злоумышленников попросил таксиста остановиться, якобы захотел в туалет. Водитель выполнил просьбу клиента. В этот момент сидевший впереди молодой человек приставил к голове мужчины пистолет, а его брат принялся наносить потерпевшему удары ножом с заднего сиденья.



Водитель, несмотря на полученные ранения, смог открыть дверь и выбраться из машины. Но сидевший впереди молодой человек взял у брата нож, догнал жертву и нанёс им ещё один удар таксисту в спину. Тем не менее, истекавший кровью мужчина смог добраться до шлагбаума и обратился, но умер до приезда медиков.



Злоумышленники не умели водить машины с механической коробкой передач. Из-за этого автомобиль перегрелся и загорелся. Браться бросили машину на обочине и убежали. Но вскоре были задержаны.



Действия обоих соучастников квалифицированы по пунктам «ж», «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц, из корыстных побуждений, с целью облегчить совершение другого преступления», а также по части 4 статьи 166 УК РФ «Угон, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья».



Уголовное дело прокуратурой республики направлено для рассмотрения в Верховный суд Бурятии. Преступникам грозит пожизненное лишение свободы, сообщают в пресс-службе ведомства.



В прокуратуре Бурятии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух братьев.Молодых людей, ранее неоднократно привлекавшихся уголовной ответственности, осудят за убийство водителя такси в Кабанском районе и угон его автомобиля.Как сообщал «Байкал-Daily», во время очередного застолья в посёлке Каменск Кабанского района в марте 2018 года братья решили добраться на такси в села Нюки. Денег, чтобы рассчитаться за поездку, у них не было. Тогда они решили угнать машину, используя пневматический газовый пистолет и охотничий нож.