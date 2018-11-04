Транспорт он собирался продать и купить спиртное
3 ноября в дежурную часть ОМВД России по Бичурскому району Бурятии поступило сообщение о краже от 55-летнего жителя посёлка Сахарный завод. Мужчина рассказал, что, проснувшись утром, увидел, что из его гаража исчез мотоцикл.
Приехавшие на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила следы протекторов шин, которые привели их к злоумышленнику.
По месту жительства подозреваемого, находящегося в состоянии опьянения 32-летнего местного жителя, изъят украденный мотоцикл.
В ведомстве отмечают, что дверь в гараж не была оборудована замками. Злоумышленник через забор перелез в ограду и выкатил из постройки мототранспорт. По его словам, чтобы «продать и приобрести спиртное».
Преступление он совершил, будучи условно осуждённым. На счету подозреваемого судимости за кражи и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Сельчанин находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии пьяный сосед украл мотоцикл
Происшествия, Фото:
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