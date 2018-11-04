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Продавая холодильник, братчанка лишилась 30 тысяч

Продавая холодильник, братчанка лишилась 30 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина разместила объявление о продаже на интернете

52-летняя медработница из Братска обратилась в полицию накануне. Женщина сообщила, что по её объявлению в соцсети о продаже холодильника позвонил неизвестный мужчина. Он хотел срочно купить технику и оплатить за него переводом через банковскую карту.

Для этого нужно было сообщить номер карты и банк обслуживания. Через несколько минут мужчина перезвонил и поинтересовался, получен ли задаток. Отрицательный ответ рассердил «покупателя», потому что, по его словам, с его счёта сумма уже списана, и стал требовать продиктовать ему цифры из сообщения, которое должно прийти на телефон братчанки.

- Обескураженная ситуацией женщина послушно сообщила ему секретный код, даже не удосужившись прочесть сопровождающую его информацию от банка. А в ней говорилось, что нельзя никому сообщать этот код, даже сотрудникам банка, а далее сообщалось для какой операции будет применён этот код доступа в её личный кабинет онлайн-банка, - поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В итоге с четырёх карт женщины были списаны более 30 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить, что звонок злоумышленник произвёл с номера сетевого оператора республики Татарстан.

В ведомстве отмечают, что всё чаще жертвами мошенников становятся люди, размещающие информацию о приобретении или продаже товаров либо услуг на сайтах в интернете. В данном случае аферист позвонил потерпевшей уже через полчаса после публикации объявления. Это говорит о том, что преступники, специализирующиеся на афёрах в Сети, имеют подписку на поступающие новые предложения о купле-продаже. Поэтому, как правило, первый отклик на публикацию бывает именно от мошенников.

- Будьте осторожны, внимательно читайте информацию, присылаемую вашим финансовым учреждением, и не сообщайте никому свои персональные данные, - предупреждают стражи порядка. 
мошенничество
 
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