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У наркомана в Бурятии нашил мешок «травки»

У наркомана в Бурятии нашил мешок «травки»
Происшествия,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
Его поймали за сбором наркотического вещества в поле

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии на поле в 16 километрах от села Петропавловка Джидинского района Бурятии задержали 45-летнего мужчину, собиравшего наркотическое вещество.

Полицейские изъяли у жителя села Джида мешок с марихуаной весом более 5,7 килограммов. При этом у него установлен факт употребления наркотика. В ведомстве отмечают, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет колонии. Также злоумышленник будет привлечён к административной ответственности за потребление запрещённых веществ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
наркотики
 
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