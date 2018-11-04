У наркомана в Бурятии нашил мешок «травки»

Его поймали за сбором наркотического вещества в поле
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии на поле в 16 километрах от села Петропавловка Джидинского района Бурятии задержали 45-летнего мужчину, собиравшего наркотическое вещество.
Полицейские изъяли у жителя села Джида мешок с марихуаной весом более 5,7 килограммов. При этом у него установлен факт употребления наркотика. В ведомстве отмечают, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет колонии. Также злоумышленник будет привлечён к административной ответственности за потребление запрещённых веществ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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