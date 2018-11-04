Возгорание случилось ночью
Накануне ночью, 3 ноября, на переулке Горный в Улан-Удэ загорелся дом. На момент прибытия пожарных горели домашние вещи.
Огонь уничтожил диван и вещи. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Хозяин дома временно переехал к родственникам в микрорайон Матросово.
Пламя потушили за 10 минут, на ликвидацию пожара было задействовано 11 человек и 4 единицы техники, сообщают оперативные службы города.
Читайте также:
В Бурятии ещё два человека погибли на пожаре
В Бурятии на пожаре погиб ещё один человек
В Бурятии на пожаре погиб спящий мужчина
В Улан-Удэ на пожаре погиб пенсионер
В Бурятии на пожаре погибли мать и двое сыновей
В Улан-Удэ из-за сигареты случился пожар
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 04.11.2018
Возгорание случилось ночью
Происшествия, 04.11.2018
Маршрутка ехала из Иркутска в Улан-Удэ
Злоумышленник срубил 15 сосен
Пожар произошёл в Кабанском районе
Жильцы дома эвакуировались, а спящим мужчине и женщине не удалось спастись
Мужчину с переломами госпитализировали
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Мужчину сбили на переходе
Они уничтожают склады в сёлах
Пламя удалось потушить за 20 минут
В республике зафиксирован всплеск гибели людей из-за сигарет
Акт вандализма зафиксирован сразу в двух местах
Так они гасили свои кредиты
Вандалы выломали перила площадки
Парень ушёл из дома накануне