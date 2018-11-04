В Улан-Удэ из-за сигареты случился пожар

Накануне ночью, 3 ноября, на переулке Горный в Улан-Удэ загорелся дом. На момент прибытия пожарных горели домашние вещи.Огонь уничтожил диван и вещи. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Хозяин дома временно переехал к родственникам в микрорайон Матросово.Пламя потушили за 10 минут, на ликвидацию пожара было задействовано 11 человек и 4 единицы техники, сообщают оперативные службы города.