В Иркутской области ищут поджигателей складов

Они уничтожают склады в сёлах



Накануне в дежурную часть поступило сообщение о том, что 30 октября в селе Нижняя Иреть Черемховского района огнём охвачен склад с соломой.



Ранее аналогичные сообщения поступали в течение двух минувших месяцев из села Бельск и деревни Паршевникова.



По всем фактам произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



Граждан, располагающих какой-либо информацией о лицах, причастных к совершению противоправных деяний, полиция просит сообщить в дежурную часть МО МВД России «Черемховский» по телефонам: 8(39546) 5-24-10, либо с мобильного 102.



За информацию, способствующую раскрытию преступлений, объявлено вознаграждение. Анонимность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



