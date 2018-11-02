Они уничтожают склады в сёлах
Накануне в дежурную часть поступило сообщение о том, что 30 октября в селе Нижняя Иреть Черемховского района огнём охвачен склад с соломой.
Ранее аналогичные сообщения поступали в течение двух минувших месяцев из села Бельск и деревни Паршевникова.
По всем фактам произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о лицах, причастных к совершению противоправных деяний, полиция просит сообщить в дежурную часть МО МВД России «Черемховский» по телефонам: 8(39546) 5-24-10, либо с мобильного 102.
За информацию, способствующую раскрытию преступлений, объявлено вознаграждение. Анонимность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области ищут поджигателей складов
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