Пламя удалось потушить за 20 минут
Сегодня в 1:39 ночи на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Онохой по улице Лесная горит дом. В результате пожара выгорела крыша, полностью сгорела веранда и кухня в доме.
Пожар удалось ликвидировать за 20 минут. В тушении пожара было задействовано 6 человек личного состава и 3 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
В Бурятии сгорел дом
Происшествия, Фото:
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