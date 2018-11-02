В Бурятии сгорел дом

Пламя удалось потушить за 20 минут



Сегодня в 1:39 ночи на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Онохой по улице Лесная горит дом. В результате пожара выгорела крыша, полностью сгорела веранда и кухня в доме.



Пожар удалось ликвидировать за 20 минут. В тушении пожара было задействовано 6 человек личного состава и 3 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

