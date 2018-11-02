В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок за 25 сосен

Мужчина спилил 25 сосен



В апреле этого года житель Заиграевского района Бурятии спилил 25 сосен общим объёмом около 7 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 50 000 рублей.



Подсудимый характеризуется удовлетворительно, свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.



Суд принял решение признать обвиняемого виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 1,5 года.



Бензопила и деньги, вырученные от реализации древесины, будут обращены в доход государства, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



