Эвакуировали девять человек
2 ноября в шестом часу утра жильцы многоквартирного девятиэтажного дома на улице Мечтателей города Усть-Илимска были разбужены запахом гари. Пожар произошёл в одной из квартир на первом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Звено газодымозащитной службы эвакуировало по лестничным маршам девять человек. Был также выполнен обход квартир верхних этажей для предупреждения людей о необходимости проветрить помещения на случай проникновения дыма через вентиляцию.
- При помощи специнструмента входная дверь квартиры, где произошёл пожар, была вскрыта. В помещениях никого не было. Одновременно с этим пожарные проникли в квартиру через окно. На ликвидацию открытого горения потребовалось менее пяти минут, - сообщил Евгений Смирнов, начальник службы пожаротушения 14 отряда Федеральной противопожарной службы.
В результате пожара огнём уничтожена мебель, личные вещи на площади 12 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади. Погибших, травмированных нет.
Дознаватели МЧС выявили два очага возникновения пожара – в кухне и в комнате. Специалисты склоняются к версии занесения открытого источника зажигания. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.
В Иркутской области произошёл пожар в девятиэтажке
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