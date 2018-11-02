В Иркутской области произошёл пожар в девятиэтажке

Эвакуировали девять человек



2 ноября в шестом часу утра жильцы многоквартирного девятиэтажного дома на улице Мечтателей города Усть-Илимска были разбужены запахом гари. Пожар произошёл в одной из квартир на первом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Звено газодымозащитной службы эвакуировало по лестничным маршам девять человек. Был также выполнен обход квартир верхних этажей для предупреждения людей о необходимости проветрить помещения на случай проникновения дыма через вентиляцию.



- При помощи специнструмента входная дверь квартиры, где произошёл пожар, была вскрыта. В помещениях никого не было. Одновременно с этим пожарные проникли в квартиру через окно. На ликвидацию открытого горения потребовалось менее пяти минут, - сообщил Евгений Смирнов, начальник службы пожаротушения 14 отряда Федеральной противопожарной службы.



В результате пожара огнём уничтожена мебель, личные вещи на площади 12 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади. Погибших, травмированных нет.



Дознаватели МЧС выявили два очага возникновения пожара – в кухне и в комнате. Специалисты склоняются к версии занесения открытого источника зажигания. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.





