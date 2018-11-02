В Бурятии мужчина спасся от трёх грабителей (видео)

Ночью 31 октября в Северобайкальске трое грабителей напали на местного жителя и попытались отнять у него телефон. Мужчина спасся, забежав в подъезд.











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- Ночью пострадавший мужчина встретил трёх молодых людей, один из которых предложил поговорить с незнакомцем «по душам». В ходе беседы между ними произошёл конфликт, после чего молодой человек нанёс мужчине несколько ударов по голове и попытался отнять сотовый телефон. Пострадавшему удалось забежать в подъезд, после чего он стал стучать в двери квартир. Испугавшись, что пострадавшему могут прийти на помощь соседи, злоумышленники скрылись, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Сотрудники патрульно-постовой службы незамедлительно начали отработку прилегающих дворов и жилых домов. Вскоре в одном из подъездов были задержаны трое молодых людей, в одном из которых мужчина опознал обидчика.В отношении 22-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за попытку грабежа. Ведётся следствие.С двумя 24-летними молодыми людьми проведена профилактическая беседа, уточнили в МВД по Бурятии.