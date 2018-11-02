В Чите вор разобрал стену гаража



1 ноября в отдел полиции в Чите поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что из его гаража украли инструменты на сумму около 50 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели, что вор разобрал кирпичную стену гаража.



Позже, кинолог пустил служебную собаку, которая привела полицейских к находящемуся неподалёку в лесном массиве мужчине. 41-летний подозреваемый, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов, был задержан и доставлен в отдел полиции. От него получены признательные показания.



В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сотрудники уголовного розыска проверяют читинца на причастность к другим имущественным преступлениям, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

