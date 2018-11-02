02 Ноября

01 Ноября

Популярное

Улан-удэнец обчищал дачников

Улан-удэнец обчищал дачников
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Злоумышленник совершил 8 краж

С апреля по май 2018 года улан-удэнец совершил 8 краж в СНТ «Зенит». Ущерб от его действий составил 20 тысяч рублей. Преступления он совершил в период, когда за ним был установлен административный надзор от 18 декабря 2015 года сроком на 6 лет, то есть до 2021 года.

Суд квалифицировал его действия сразу по нескольким уголовным статьям, как уклонение от административного надзора и кража с причинением значительного ущерба.

Мужчину признали виновным и приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда. 
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите вор разобрал стену гаража
В Чите вор разобрал стену гаража
Происшествия, 02.11.2018
Найти злоумышленника помогла служебная собака
Улан-удэнец обчищал дачников
Улан-удэнец обчищал дачников
Происшествия, 02.11.2018
Злоумышленник совершил 8 краж
В Чите пенсионерка отдала мошенникам 48 тысяч
В Чите пенсионерка отдала мошенникам 48 тысяч
Происшествия, 02.11.2018
Женщине сообщили, что её внук стал виновником ДТП
В Бурятии убили 6-летнюю девочку
В Бурятии убили 6-летнюю девочку
Происшествия, 02.11.2018
Тело нашла вернувшаяся с работы мать
В Забайкалье провизор присвоила 236 тысяч
В Забайкалье провизор присвоила 236 тысяч
Происшествия, 02.11.2018
Женщина полтора года вытягивала деньги из кассы
Пьяного вахтовика из Бурятии сняли с поезда в Сургуте
Пьяного вахтовика из Бурятии сняли с поезда в Сургуте
Происшествия, 02.11.2018
Мужчина в компании с другими вахтовиками выпил и приставал к пассажирам
В Бурятии на Байкале произошло землетрясение
В Бурятии на Байкале произошло землетрясение
Происшествия, 02.11.2018
Оно зафиксировано на восточном побережье
В Иркутской области машиниста осудили за смерть электромонтёра
В Иркутской области машиниста осудили за смерть электромонтёра
Происшествия, 02.11.2018
В Иркутской области суд вынес приговор 53-летнему бывшему машинисту автомотрисы
Сибиряк сделал 17-летнюю девушку проституткой
Сибиряк сделал 17-летнюю девушку проституткой
Происшествия, 01.11.2018
За денежное вознаграждение девушка занялась сексом с двумя мужчинами
В Улан-Удэ столкнулись грузовик и автобус
В Улан-Удэ столкнулись грузовик и автобус
Происшествия, 01.11.2018
Авария собрала пробку в сотых кварталах. ВИДЕО
В Улан-Удэ убийца рвал своё уголовное дело в суде
В Улан-Удэ убийца рвал своё уголовное дело в суде
Происшествия, 01.11.2018
Мужчина вырвал листы из уголовного дела с доказательствами
В Бурятии три человека пострадали в ДТП
В Бурятии три человека пострадали в ДТП
Происшествия, 01.11.2018
2-летний мальчик находится в тяжёлом состоянии
Осуждённая за заказное убийство просит помощи у бурятского омбудсмена
Осуждённая за заказное убийство просит помощи у бурятского омбудсмена
Происшествия, 01.11.2018
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова устроила консультационную площадку для женщин из исправительной колонии №7

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^