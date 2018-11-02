Улан-удэнец обчищал дачников

Злоумышленник совершил 8 краж



С апреля по май 2018 года улан-удэнец совершил 8 краж в СНТ «Зенит». Ущерб от его действий составил 20 тысяч рублей. Преступления он совершил в период, когда за ним был установлен административный надзор от 18 декабря 2015 года сроком на 6 лет, то есть до 2021 года.



Суд квалифицировал его действия сразу по нескольким уголовным статьям, как уклонение от административного надзора и кража с причинением значительного ущерба.



Мужчину признали виновным и приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда.

