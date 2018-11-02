В Иркутской области машиниста осудили за смерть электромонтёра

В Иркутской области суд вынес приговор 53-летнему бывшему машинисту автомотрисы



Он признан виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.



6 июня 2017 около 18 часов машинист допустил превышение предельно допустимой скорости движения, в результате чего столкнулись две автомотрисы. Электромонтёр по монтажу упал с вышки одной из автомотрис и погиб.



Приговором суда бывшему машинисту автомотрисы назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.



