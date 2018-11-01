Сибиряк сделал 17-летнюю девушку проституткой



По предварительной версии следствия, 1 сентября подозреваемый, находясь в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Центральном районе краевого центра, уговорил 17-летнюю девушку вступить в половое сношение с двумя мужчинами за денежное вознаграждение в сумме 9 тысяч рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю.



В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей, расследование уголовного дела продолжается.



В Красноярске 29-летний неоднократно судимый мужчина задержан по подозрению в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. Следственными органами Следственного комитета Российской федерации по Красноярскому краю по данном факту возбуждено уголовное дело.