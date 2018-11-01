Сотрудник колонии в Забайкалье избил заключённого

Работнику УФСИН не понравилось поведение мужчины
В Краснокаменске сотрудник исправительной колонии избил заключённого. Инцидент произошёл в штрафном изоляторе учреждения, куда его поместили за нарушение правил распорядка. Как оказалось, мужчине не понравилось поведение заключённого. Сотрудник колонии дважды ударил его рукой по голове и спине.
В настоящее время ведётся следствие для установления всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В случае, если вина сотрудника колонии будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
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