Осуждённая за заказное убийство просит помощи у бурятского омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова устроила консультационную площадку для женщин из исправительной колонии №7



В режиме «одного окна» осуждённым женщинам предоставлена возможность проконсультироваться по широкому кругу вопросов, сообщает аппарат уполномоченного.



Так, осуждённая по делу о заказном убийстве, обратилась к омбудсмену с просьбой оказать содействие в обжаловании приговора суда, настаивая на своей невиновности.



Заявитель М., обратившаяся к заместителю министра социальной защиты населения, просила дать оценку правомерности действий органа опеки и попечительства по размещению фотографий и анкетных данных детей для поиска приемной семьи.



Гражданка Республики Таджикистан, ранее пребывавшая на территории РФ на основании вида на жительство, просила разъяснить возможность остаться в России после освобождения из колонии.



Все поступившие письменные обращения поставлены на контроль Юлии Жамбаловой.

