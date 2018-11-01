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Осуждённая за заказное убийство просит помощи у бурятского омбудсмена

Осуждённая за заказное убийство просит помощи у бурятского омбудсмена
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова устроила консультационную площадку для женщин из исправительной колонии №7

В режиме «одного окна» осуждённым женщинам предоставлена возможность проконсультироваться по широкому кругу вопросов, сообщает аппарат уполномоченного.

Так, осуждённая по делу о заказном убийстве, обратилась к омбудсмену с просьбой оказать содействие в обжаловании приговора суда, настаивая на своей невиновности.

Заявитель М., обратившаяся к заместителю министра социальной защиты населения, просила дать оценку правомерности действий органа опеки и попечительства по размещению фотографий и анкетных данных детей для поиска приемной семьи.

Гражданка Республики Таджикистан, ранее пребывавшая на территории РФ на основании вида на жительство, просила разъяснить возможность остаться в России после освобождения из колонии.

Все поступившие письменные обращения поставлены на контроль Юлии Жамбаловой.
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