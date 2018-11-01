Сумки он украл со скамейки у подъезда
Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу осуждённого за кражу женских сумок со скамьи у подъезда во дворе в Улан-Удэ около 23 часов 30 минут.
Мужчина совершил преступление в период отбывания условного наказания по двум приговорам. В связи с чем ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В апелляция осуждённый приводил доводы о чрезмерной суровости наказания и просил о смягчении. Однако суд апелляционной инстанции признал приговор справедливым, законным и обоснованным, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
В Улан-Удэ похитителя женских сумок посадили почти на 3 года
Происшествия, Фото:
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