Читинец угнал брошенную машину

Злоумышленник пришёл ночью к месту парковки
В полицию Читы об угоне авто сообщил мужчина. Как оказалось, он не смог завести «Жигули» из-за технической неисправности. Во время ремонта автомобиля к нему подошёл парень и предложил помощь. Починить транспорт им так и не удалось. Заявитель оставил автомобиль без присмотра и уехал домой. На следующий день машины на месте не оказалось.
Во время патрулирования сотрудники экипажа ППС обнаружили автомобиль на одной из улиц города. Злоумышленником оказался 20-летний местный житель, который признался, что после попытки ремонта, ночью вернулся к месту парковки и угнал машину, сумев завести.
В настоящее время автомобиль возвращён потерпевшему. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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