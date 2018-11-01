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Иркутская ОПГ «чёрных лесорубов» заготовила леса на 8 млн

Иркутская ОПГ «чёрных лесорубов» заготовила леса на 8 млн
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Уголовные дела возбуждены в отношении 16 местных жителей 

В Иркутской области организатор группы нелегальных лесорубов предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Лидер группы, а также трое её активных участников помещены под домашний арест в январе этого года. Тогда сотрудники полиции нашли и пресекли крупный канал криминального оборота древесины, начиная от её заготовки до транспортировки, переработки и реализации на теневом рынке.



Проведён ряд обысков в жилищах фигурантов, местах переработки и отгрузки древесины. У них изъято 6 машин, в том числе лесозаготовительной техники, а также незаконно заготовленная древесина и документы.


Уголовные дела возбуждены в отношении 16 жителей Боханского района. Следствием установлено, что на их счету 13 незаконных рубок, суммарный объём которых составил свыше 650 кубометров. Общий ущерб превысил 8 миллионов рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела по статье «Незаконная рубка» направлены в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.

черные лесорубы
 
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