В Забайкалье пенсионеру вернули угнанный автомобилей

Угонщиков задержали на федеральной автодороге



В Забайкалье преступники угнали из гаража 65-летнего пенсионера автомобиль марки «ВАЗ-2104», взломав дверной запор. Полицейские составили ориентировку на похищенный транспорт и передали её всем наружным нарядам полиции.



В нескольких километрах от города Хилок на федеральной автодороге был замечен автомобиль, похожий по приметам на похищенный. Трое мужчин, находящихся в салоне машины не предоставили документы на автомобиль, и были доставлены в отдел полиции.



Подозреваемыми оказались два читинца и житель Улетовского района. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Автомобиль изъят и будет возвращён потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю





