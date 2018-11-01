Угонщиков задержали на федеральной автодороге
В Забайкалье преступники угнали из гаража 65-летнего пенсионера автомобиль марки «ВАЗ-2104», взломав дверной запор. Полицейские составили ориентировку на похищенный транспорт и передали её всем наружным нарядам полиции.
В нескольких километрах от города Хилок на федеральной автодороге был замечен автомобиль, похожий по приметам на похищенный. Трое мужчин, находящихся в салоне машины не предоставили документы на автомобиль, и были доставлены в отдел полиции.
Подозреваемыми оказались два читинца и житель Улетовского района. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Автомобиль изъят и будет возвращён потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю
В Забайкалье пенсионеру вернули угнанный автомобилей
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