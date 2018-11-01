Улан-удэнца избили и ограбили на улице

Подозреваемого задержали по «горячим следам»



Накануне днём к сотрудникам вневедомственной охраны, находящимся на маршруте патрулирования в Советском районе Улан-Удэ, обратился гражданин со следами побоев на лице. Мужчина сообщил, что неподалеку его ограбили, отобрали сотовый телефон и деньги.



При отработке прилегающей территории наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, подходящего под описание нападавшего.



Потерпевший опознал злоумышленника. У задержанного, 34-летнего жителя Тарбагатайского района, был изъят украденный телефон.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



