Подозреваемого задержали по «горячим следам»
Накануне днём к сотрудникам вневедомственной охраны, находящимся на маршруте патрулирования в Советском районе Улан-Удэ, обратился гражданин со следами побоев на лице. Мужчина сообщил, что неподалеку его ограбили, отобрали сотовый телефон и деньги.
При отработке прилегающей территории наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, подходящего под описание нападавшего.
Потерпевший опознал злоумышленника. У задержанного, 34-летнего жителя Тарбагатайского района, был изъят украденный телефон.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
Улан-удэнца избили и ограбили на улице
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