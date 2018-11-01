Мужчина забыл потушить сигарету
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на пожаре в селе Иволгинск погиб мужчина.
Сегодня на пресс-конференции в агентстве ГО и ЧС раскрыли подробности трагедии.
Погибший жил один, в квартире из мебели был только матрац. Вечером мужчина лёг спать и забыл потушить сигарету, окурок упал на матрац и воспламенился.
Мужчина погиб от угарного газа, сообщил заместитель руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.
Специалисты обеспокоены возросшими случаями гибели людей на пожарах. В Бурятии с начала года погибло 56 человек, из них 6 детей. В прошлом месяце погибли 7 человек. Основная причина – неосторожное обращение с огнём, в первую очередь – непотушенная сигарета.
90 % гибели людей происходит в частном секторе из-за самодельных отопительных приборов и неправильного обращения с печами
– С наступлением отопительного сезона население начинает активно использовать обогреватель, происходит нагрузка на электросети, от которых часто случается пожар. Просим граждан быть внимательными. Для защиты жизни, здоровья и имущества необходимо соблюдать меры безопасности, – обратился к жителям Евгений Радикальцев.
В Бурятии стали известны подробности смертельного пожара
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина забыл потушить сигарету
За это он получил 5 тысяч рублей
Парень уже был осуждён за незаконный оборот наркотиков
Здесь лечился их 10-месячный сын
Жильцы квартиры пытались самостоятельно потушить пожар, но не смогли
Мужчину госпитализировали в больницу
Крупная авария произошла этой ночью. ФОТО
Трагедия произошла ранним утром
Довести задуманное до конца у женщины не получилось
Потерпевший запомнил, кому принадлежит оставленная шапка
Погибшего мужчина несколько метров протащило по асфальту
Больной поступил в состоянии травматического шока
Лес вывозили на иркутскую пилораму
Уголовное дело было возбуждено на председателя участковой избирательной комиссии и его зама
Происшествия, 31.10.2018
Девушка переходила по «зебре»