01 Ноября

31 Октября

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В Бурятии стали известны подробности смертельного пожара

Происшествия, 
Мужчина забыл потушить сигарету

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на пожаре в селе Иволгинск погиб мужчина.

Сегодня на пресс-конференции в агентстве ГО и ЧС раскрыли подробности трагедии.

Погибший жил один, в квартире из мебели был только матрац. Вечером мужчина лёг спать и забыл потушить сигарету, окурок упал на матрац и воспламенился.

Мужчина погиб от угарного газа, сообщил заместитель руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.

Специалисты обеспокоены возросшими случаями гибели людей на пожарах. В Бурятии с начала года погибло 56 человек, из них 6 детей. В прошлом месяце погибли 7 человек. Основная причина – неосторожное обращение с огнём, в первую очередь – непотушенная сигарета.

90 % гибели людей происходит в частном секторе из-за самодельных отопительных приборов и неправильного обращения с печами

– С наступлением отопительного сезона население начинает активно использовать обогреватель, происходит нагрузка на электросети, от которых часто случается пожар. Просим граждан быть внимательными. Для защиты жизни, здоровья и имущества необходимо соблюдать меры безопасности, – обратился к жителям Евгений Радикальцев.
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