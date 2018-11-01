В Бурятии ветеран труда организовал поддельный диплом

За это он получил 5 тысяч рублей



76-летний житель Северобайкальска, ветеран труда в сфере образования осуждён за сбыт поддельного документа об обучении (ч.1 ст. 327 УК РФ).



В декабре 2016 года пенсионер, ранее работавший в сфере образования, по просьбе своего знакомого договорился с руководителем одного из подразделений Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий об изготовлении на имя жителя посёлка Новый Уоян свидетельства об обучении по профессии «помощник машиниста локомотива». Получатель диплома фактически обучение не проходил.



Изготовленный поддельный документ пенсионер передал «заказчику», получив за это 5 тысяч рублей.



В дальнейшем по поддельному документу мужчина устроился на работу на железную дорогу.



Суд назначил ветерану труда наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца.



«Помощник машиниста локомотива», использовавший поддельный документ для устройства на работу, ранее также был привлечён к уголовной ответственности и приговорён к штрафу в размере 5 тысяч рублей.



В отношении иных лиц, причастных к данному преступлению, также возбуждены и расследуются уголовные дела, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



