У студента в Бурятии нашли схрон с наркотиками





Полицейские изъяли наркотики у 18-летнего студента техникума. Пакет с марихуаной массой 680 грамм и свёрток с гашишем весом 4,5 грамма хранились дома у молодого человека. Злоумышленник добровольно выдал запрещённые вещества полицейским в ходе обыска.В сентябре текущего года парень был условно осуждён к двум годам и трём месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.От медосвидетельствования на предмет употребления наркотиков молодой человек отказался. В отношении парня составлен протокол об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.